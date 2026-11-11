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    Палата представителей США заблокировала инициативу об импичменте Пита Хегсета

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 03:35
    Палата представителей США заблокировала инициативу об импичменте Пита Хегсета

    Палата представителей Конгресса США в ходе процедурного голосования фактически заблокировала инициативу об импичменте военного министра Пита Хегсета.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, голосование состоялось 10 ноября. За передачу резолюции об импичменте на рассмотрение юридического комитета Палаты представителей проголосовали 211 конгрессменов, против выступили 204.

    Поскольку большинство в комитете принадлежит республиканцам, принятое решение фактически приостанавливает продвижение инициативы до завершения работы нынешнего созыва Конгресса.

    Президент США Дональд Трамп приветствовал результаты голосования, заявив, что попытка инициировать импичмент Хегсету потерпела неудачу.

    "Попытка демократов инициировать импичмент военному министру Питу Хегсету потерпела полное фиаско! Все республиканцы, за исключением Томаса Мэсси, проголосовали в поддержку Пита", - написал американский лидер в Truth Social.

    Трамп также связал поддержку Хегсета с результатами военных операций США в Венесуэле и Иране, рекордными, по его словам, показателями набора военнослужащих и высоким моральным духом американской армии.

    "Все это привело к оправданию великого американского патриота", - заявил президент США, обвинив демократов в злоупотреблении властью.

    Инициатором процедуры импичмента выступил конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси. Представленная им резолюция включает восемь пунктов обвинения, в том числе в проведении военных операций против Ирана без одобрения Конгресса, а также в предполагаемых злоупотреблениях полномочиями при осуществлении военных действий в Венесуэле, Йемене и Карибском регионе.

    Сам Хегсет отверг обвинения, назвав инициативу политическим спектаклем. Он подчеркнул, что военные операции США проводились на законных основаниях.

    Отметим, что до завершения работы нынешнего созыва Конгресса обе его палаты остаются под контролем Республиканской партии. Новый состав законодательного органа, сформированный по итогам промежуточных выборов 3 ноября, приступит к работе 3 января 2027 года.

    Пит Хегсет Дональд Трамп Палата представителей Конгресса США Импичмент
    ABŞ Nümayəndələr Palatası Pit Heqsetin impiçmenti təşəbbüsünü bloklayıb
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    44 filmi

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