В США задержали пассажира самолета после заявления о наличии бомбы

В США задержали пассажира рейса авиакомпании United Airlines, следовавшего из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Новый Орлеан (штат Луизиана), после того как он заявил о наличии у него взрывного устройства.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию New Jersey 101.5, инцидент произошел на борту рейса № 2174.

По информации радиостанции, во время полета 34-летний пассажир начал вести себя неадекватно и заявил, что у него есть бомба.

На борту самолета находились 46 пассажиров и шесть членов экипажа.

Несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту имени Луи Армстронга в Новом Орлеане. После посадки подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчине предъявлены обвинения в распространении заведомо ложной информации о взрывном устройстве и запугивании.

Информации об обнаружении взрывчатки на борту самолета не поступало.