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    В США задержали пассажира самолета после заявления о наличии бомбы

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 04:44
    В США задержали пассажира самолета после заявления о наличии бомбы

    В США задержали пассажира рейса авиакомпании United Airlines, следовавшего из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Новый Орлеан (штат Луизиана), после того как он заявил о наличии у него взрывного устройства.

    Как передает Report со ссылкой на радиостанцию New Jersey 101.5, инцидент произошел на борту рейса № 2174.

    По информации радиостанции, во время полета 34-летний пассажир начал вести себя неадекватно и заявил, что у него есть бомба.

    На борту самолета находились 46 пассажиров и шесть членов экипажа.

    Несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту имени Луи Армстронга в Новом Орлеане. После посадки подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

    Мужчине предъявлены обвинения в распространении заведомо ложной информации о взрывном устройстве и запугивании.

    Информации об обнаружении взрывчатки на борту самолета не поступало.

    United Airlines Бомба Борьба с терроризмом Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də üzərində bomba olduğunu deyən təyyarə sərnişini saxlanılıb
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