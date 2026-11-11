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    ABŞ-də üzərində bomba olduğunu deyən təyyarə sərnişini saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 04:51
    ABŞ-də üzərində bomba olduğunu deyən təyyarə sərnişini saxlanılıb

    ABŞ-də Nyuarkdan (Nyu-Cersi ştatı) Nyu-Orleana (Luiziana ştatı) uçan "United Airlines" aviaşirkətinin reysinin sərnişini, üzərində partlayıcı qurğu olduğunu bildirdikdən sonra saxlanılıb.

    "Report"un "New Jersey 101.5" radiostansiyasına istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə 2174 nömrəli reysin göyərtəsində baş verib.

    Radiostansiyanın məlumatına görə, uçuş zamanı 34 yaşlı sərnişin özünü qeyri-adekvat aparmağa başlayıb və üzərində bomba olduğunu bildirib.

    Təyyarənin göyərtəsində 46 sərnişin və altı ekipaj üzvü olub.

    Baş verənlərə baxmayaraq, hava gəmisi Nyu-Orleandakı Lui Armstronq adına Beynəlxalq Hava Limanına təhlükəsiz şəkildə eniş edib. Enişdən sonra şübhəli şəxs hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Kişiyə partlayıcı qurğu barədə bilə-bilə yalan məlumat yaymaq və hədə-qorxu gəlmək ittihamları irəli sürülüb.

    Təyyarənin göyərtəsində partlayıcı maddənin tapılması barədə məlumat daxil olmayıb.

    Bomba həyəcanı Şübhəlilərin saxlanılması Sərnişin təyyarəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В США задержали пассажира самолета после заявления о наличии бомбы
    MiniBoss
    MiniBoss

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