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    JPost: Катар добился двухнедельной отсрочки возможных ударов США по Ирану

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 04:10
    JPost: Катар добился двухнедельной отсрочки возможных ударов США по Ирану

    Катару удалось добиться отсрочки возможного возобновления военных ударов США по Ирану как минимум на две недели, чтобы предоставить сторонам дополнительное время для дипломатического урегулирования разногласий.

    Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "Группы семи" (G7) в Париже.

    По информации дипломатических источников издания, глава катарского правительства сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняются существенные разногласия, несмотря на продолжающиеся посреднические усилия.

    В частности, стороны пока не согласовали последовательность выполнения возможных договоренностей, включая снятие военно-морской блокады, урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой, и размораживание иранских активов.

    Между тем директор департамента СМИ и коммуникаций МИД Катара Ибрагим Султан аль-Хашми на брифинге 10 ноября сообщил о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

    По его словам, Доха отмечает позитивные заявления Вашингтона и Тегерана о приверженности дипломатическому урегулированию, несмотря на сообщения СМИ о возможном возобновлении военных действий.

    Аль-Хашми подчеркнул, что посредники продолжают активные усилия по сближению позиций сторон.

    Он также сообщил, что встреча премьер-министра Катара с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 10 ноября прошла в позитивной атмосфере и была посвящена продвижению переговорного процесса.

    Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Катар
    JP: Qətər ABŞ-nin İrana mümkün hücumunu təxirə salıb
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