В Сербии День перемирия отметили десятью артиллерийскими залпами

В Белграде по случаю Дня перемирия 11 ноября, приуроченного к годовщине окончания Первой мировой войны, состоялась военная церемония с артиллерийским салютом.

Как сообщает балканское бюро Report, во вторник Гвардейская бригада Вооруженных сил Сербии произвела 10 залпов из шести орудий, установленных в крепости Калемегдан.

По информации Министерства обороны Сербии, орудия были размещены на террасе Сава по распоряжению исполняющей обязанности президента Аны Брнабич.

В церемонии приняли участие высокопоставленные военные. Оркестр Гвардейской бригады исполнил государственный гимн Сербии, также был поднят государственный флаг.

Отметим, что с 2012 года в Сербии ежегодно 11 ноября отмечается государственный праздник – День перемирия (Dan primirja). Он посвящен подписанию 11 ноября 1918 года перемирия между Германией и странами Антанты, положившего конец Первой мировой войне. Этот день в Сербии является нерабочим.