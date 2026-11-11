Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Сербии День перемирия отметили десятью артиллерийскими залпами

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 02:44
    В Сербии День перемирия отметили десятью артиллерийскими залпами

    В Белграде по случаю Дня перемирия 11 ноября, приуроченного к годовщине окончания Первой мировой войны, состоялась военная церемония с артиллерийским салютом.

    Как сообщает балканское бюро Report, во вторник Гвардейская бригада Вооруженных сил Сербии произвела 10 залпов из шести орудий, установленных в крепости Калемегдан.

    По информации Министерства обороны Сербии, орудия были размещены на террасе Сава по распоряжению исполняющей обязанности президента Аны Брнабич.

    В церемонии приняли участие высокопоставленные военные. Оркестр Гвардейской бригады исполнил государственный гимн Сербии, также был поднят государственный флаг.

    Отметим, что с 2012 года в Сербии ежегодно 11 ноября отмечается государственный праздник – День перемирия (Dan primirja). Он посвящен подписанию 11 ноября 1918 года перемирия между Германией и странами Антанты, положившего конец Первой мировой войне. Этот день в Сербии является нерабочим.

    Первая мировая война Сербия
    Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıb
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