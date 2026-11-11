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    В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улице

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 03:42
    В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улице

    В стамбульском районе Эюпсултан неизвестные, приехавшие на мотоцикле, открыли огонь по трем людям, находившимся на улице.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, пострадавшие получили ранения и были доставлены в больницу.

    Полиция начала оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, скрывшихся с места происшествия на мотоцикле.

    Массовая стрельба Стамбул (Турция)
    İstanbulda silahlı hücum zamanı üç nəfər yaralanıb
    44 filmi
    44 filmi

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