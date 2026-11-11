В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улице
Другие страны
- 11 ноября, 2026
- 03:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В стамбульском районе Эюпсултан неизвестные, приехавшие на мотоцикле, открыли огонь по трем людям, находившимся на улице.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, пострадавшие получили ранения и были доставлены в больницу.
Полиция начала оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, скрывшихся с места происшествия на мотоцикле.
Последние новости
04:10
JPost: Катар добился двухнедельной отсрочки возможных ударов США по ИрануДругие страны
03:56
В США троих человек обвинили в подготовке теракта на британской авиабазеДругие страны
03:42
В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улицеДругие страны
03:35
Палата представителей США заблокировала инициативу об импичменте Пита ХегсетаДругие страны
03:11
В Бейруте обнаружено тело бывшего депутата парламента ИракаДругие страны
02:44
В Сербии День перемирия отметили десятью артиллерийскими залпамиДругие страны
02:30
Президент Украины: Россия исказила ситуацию на Донбассе в ходе переговоров в Абу-ДабиДругие страны
02:23
В Греции построят подводную линию электропередачи стоимостью почти €1,5 млрдДругие страны
02:00
Иран направил жалобу в ООН и МАГАТЭ из-за предложения США о вознаграждении в $20 млнВ регионе