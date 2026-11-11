В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улице

В стамбульском районе Эюпсултан неизвестные, приехавшие на мотоцикле, открыли огонь по трем людям, находившимся на улице.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, пострадавшие получили ранения и были доставлены в больницу.

Полиция начала оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, скрывшихся с места происшествия на мотоцикле.