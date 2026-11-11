İstanbulda silahlı hücum zamanı üç nəfər yaralanıb
Region
- 11 noyabr, 2026
- 03:21
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İstanbulun Eyüpsultan rayonuna motosikletlə gələn naməlum şəxslər küçədə olan üç nəfərə odlu silahdan atəş açıblar.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, atəş nəticəsində yaralananlar xəstəxanaya çatdırılıb.
Polis motosikletlə hadisə yerindən qaçan şübhəlilərin tutulması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlayıb.
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İstanbulda silahlı hücum zamanı üç nəfər yaralanıbRegion