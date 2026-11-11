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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İstanbulda silahlı hücum zamanı üç nəfər yaralanıb

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 03:21
    İstanbulda silahlı hücum zamanı üç nəfər yaralanıb

    İstanbulun Eyüpsultan rayonuna motosikletlə gələn naməlum şəxslər küçədə olan üç nəfərə odlu silahdan atəş açıblar.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, atəş nəticəsində yaralananlar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Polis motosikletlə hadisə yerindən qaçan şübhəlilərin tutulması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlayıb.

    Silahlı hücum İstanbul Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улице
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    İstanbulda silahlı hücum zamanı üç nəfər yaralanıb
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