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    В Бейруте обнаружено тело бывшего депутата парламента Ирака

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 03:11
    В Бейруте обнаружено тело бывшего депутата парламента Ирака

    Бывший депутат парламента Ирака Ахмад аль-Алвани найден мертвым в столице Ливана Бейруте.

    Как передает Report со ссылкой на ливанский телеканал MTV, тело политика обнаружили в квартире в районе Тарик аль-Джадида.

    По информации телеканала, аль-Алвани предположительно заманили в квартиру, где он был задушен.

    Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных и судебных органах Ливана, перед удушением бывшему депутату нанесли удар по голове.

    В свою очередь ливанский телеканал Al Jadeed сообщил, что следователи изучают записи камер видеонаблюдения для установления лиц, причастных к преступлению.

    Посол Ирака в Ливане Мухаммед Реза аль-Хусейни подтвердил, что ливанские судебные органы проводят расследование обстоятельств гибели бывшего парламентария.

    Информация о возможных подозреваемых и мотивах преступления пока не приводится.

    Умышленное убийство Депутат парламента Ирак Ливан
    Beyrutda İraq parlamentinin keçmiş deputatının meyiti aşkarlanıb
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