В Бейруте обнаружено тело бывшего депутата парламента Ирака

Бывший депутат парламента Ирака Ахмад аль-Алвани найден мертвым в столице Ливана Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ливанский телеканал MTV, тело политика обнаружили в квартире в районе Тарик аль-Джадида.

По информации телеканала, аль-Алвани предположительно заманили в квартиру, где он был задушен.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных и судебных органах Ливана, перед удушением бывшему депутату нанесли удар по голове.

В свою очередь ливанский телеканал Al Jadeed сообщил, что следователи изучают записи камер видеонаблюдения для установления лиц, причастных к преступлению.

Посол Ирака в Ливане Мухаммед Реза аль-Хусейни подтвердил, что ливанские судебные органы проводят расследование обстоятельств гибели бывшего парламентария.

Информация о возможных подозреваемых и мотивах преступления пока не приводится.