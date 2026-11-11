В Бейруте обнаружено тело бывшего депутата парламента Ирака
- 11 ноября, 2026
- 03:11
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Бывший депутат парламента Ирака Ахмад аль-Алвани найден мертвым в столице Ливана Бейруте.
Как передает Report со ссылкой на ливанский телеканал MTV, тело политика обнаружили в квартире в районе Тарик аль-Джадида.
По информации телеканала, аль-Алвани предположительно заманили в квартиру, где он был задушен.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных и судебных органах Ливана, перед удушением бывшему депутату нанесли удар по голове.
В свою очередь ливанский телеканал Al Jadeed сообщил, что следователи изучают записи камер видеонаблюдения для установления лиц, причастных к преступлению.
Посол Ирака в Ливане Мухаммед Реза аль-Хусейни подтвердил, что ливанские судебные органы проводят расследование обстоятельств гибели бывшего парламентария.
Информация о возможных подозреваемых и мотивах преступления пока не приводится.