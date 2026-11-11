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    В США троих человек обвинили в подготовке теракта на британской авиабазе

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 03:56
    В США троих человек обвинили в подготовке теракта на британской авиабазе

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем гражданам Ирана и Ирака в причастности к подготовке террористических атак в Европе и Соединенных Штатах, включая попытку нападения на британскую авиабазу Фэрфорд, где размещались американские военнослужащие.

    Как передает Report со ссылкой на официальное сообщение Минюста США, обвинения предъявлены обладателю двойного гражданства Ирана и Ирака Мухаммеду Бакеру Сааду Дауду ас-Саади, гражданину Ирана Мохсену Мохаджери и гражданину Ирака Мухаммеду Али аль-Хасани.

    По версии американского следствия, обвиняемые действовали в интересах проиранской группировки "Катаиб Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Им вменяется причастность почти к 20 нападениям и попыткам их совершения в Европе и США.

    В частности, следствие считает, что в сентябре 2026 года подозреваемые организовали подготовку теракта на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании Фэрфорд, где находились американские военные самолеты и личный состав.

    Согласно материалам дела, непосредственную координацию предполагаемого нападения осуществлял аль-Хасани. Находясь в Иране вместе с Мохаджери, он поддерживал связь с сообщниками в Великобритании, которые занимались подготовкой атаки.

    В августе и сентябре участники предполагаемого заговора, по данным следствия, проводили наблюдение за территорией авиабазы, приобретали транспортные средства, топливо и материалы, которые могли использоваться для изготовления взрывных устройств.

    В конце сентября британские правоохранительные органы обнаружили три микроавтобуса, предположительно предназначавшихся для нападения, и задержали находившихся в них людей.

    При этом ас-Саади, который на тот момент уже содержался под стражей в Нью-Йорке по другому делу о терроризме, предположительно продолжал координировать действия сообщников, передавая зашифрованные сообщения через родственников.

    Американские власти также связывают обвиняемых с серией нападений на еврейские общины в европейских странах, в том числе с использованием зажигательных устройств и взрывчатки.

    Всем троим предъявлены обвинения по восьми пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористическим организациям, финансирование терроризма и подготовку взрывов.

    В случае признания виновными обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.

    В Минюсте США подчеркнули, что предъявленные обвинения не означают доказанности вины подозреваемых. До вынесения судебного решения они считаются невиновными.

    Минюст США Военные базы Великобритании Борьба с терроризмом Радикальная группировка Хезболлах Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    ABŞ-də üç nəfər Britaniya aviabazasında terror aktı hazırlamaqda ittiham olunub
    44 filmi
    44 filmi

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