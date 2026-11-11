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    В Литве временно ограничили работу двух аэропортов из-за неопознанного объекта в небе

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 05:18
    В Литве временно ограничили работу двух аэропортов из-за неопознанного объекта в небе

    В Литве временно ограничили работу международных аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за предполагаемого появления в воздушном пространстве страны контрабандных воздушных шаров со стороны Беларуси.

    Как передает Report со ссылкой на литовский общественный вещатель LRT, об этом сообщила государственная компания "Аэропорты Литвы" (Lietuvos oro uostai).

    По данным компании, ограничения были введены после обнаружения навигационных сигналов, предположительно связанных с воздушными шарами контрабандистов, которые могли пересечь границу со стороны Беларуси и направлялись в сторону аэропортов Вильнюса и Каунаса.

    В целях безопасности прием воздушных судов был временно приостановлен, при этом вылеты самолетов продолжались.

    Кроме того, в Вильнюсском и Утенском уездах было объявлено предупреждение об опасности в воздушном пространстве.

    Примерно через два часа предупреждение отменили, после чего оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.

    Ограничение полетов Воздушное пространство Литва Беларусь
    Litvada naməlum obyektə görə iki hava limanının işi məhdudlaşdırılıb
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