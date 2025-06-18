Tasnim: Иран впервые запустил в боевых условиях ракету средней дальности "Саджил"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что Тегеран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности "Саджил".

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что Тегеран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности "Саджил".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

КСИР также добавил, что в ходе нескольких предыдущих операций удалось разрушить израильскую систему ПВО. Как и в прошлые разы, ракетные атаки будут носить целенаправленный и непрерывный характер, подчеркнули в КСИР.