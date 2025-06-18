О нас

Tasnim: Иран впервые запустил в боевых условиях ракету средней дальности "Саджил"

Tasnim: Иран впервые запустил в боевых условиях ракету средней дальности "Саджил" Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что Тегеран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности "Саджил".
В регионе
18 июня 2025 г. 21:58
Tasnim: Иран впервые запустил в боевых условиях ракету средней дальности Саджил

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что Тегеран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности "Саджил".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

КСИР также добавил, что в ходе нескольких предыдущих операций удалось разрушить израильскую систему ПВО. Как и в прошлые разы, ракетные атаки будут носить целенаправленный и непрерывный характер, подчеркнули в КСИР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İran ilk dəfə ortamənzilli “Sacil” raketini buraxıb

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi