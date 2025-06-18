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Азербайджан задает вектор глобальной деятельности по борьбе с изменением климата

Азербайджан задает вектор глобальной деятельности по борьбе с изменением климата Получив значительный опыт на COP29 в прошлом году, Азербайджан продолжает активно участвовать в решении глобальных климатических проблем на 62-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), проходящей в немецком городе Бонн.
COP29
18 июня 2025 г. 23:33
Азербайджан задает вектор глобальной деятельности по борьбе с изменением климата

Получив значительный опыт на COP29 в прошлом году, Азербайджан продолжает активно участвовать в решении глобальных климатических проблем на 62-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), проходящей в немецком городе Бонн.

Как сообщает Report, вклад Азербайджана в решение глобальных климатических проблем был высоко оценён на мероприятии.

Председатель Научного и технологического вспомогательного органа Адониа Айобаре в своём заявлении для журналистов отметил:

"Азербайджан достойно провёл COP29, сумел объединить стороны как председатель. Мы должны поблагодарить и стороны за стремление к диалогу. Азербайджан проявил лидерство. Все внимательно следят за действиями страны-председателя, ведь Азербайджан уже заявил о себе в Баку".

Член секретариата РКИК ООН Карин Саймонсон выразила благодарность за успешное председательство Азербайджана на COP29:

"Руководство вспомогательного органа пригласило председательство COP29 для поддержки переговоров и содействия обязательствам сторон по предложениям. Благодарим за успешное утверждение повестки дня и роль моста между сторонами".

Член секретариата Натли Уильямс в интервью журналистам заявила, что Азербайджан уже оставил свой след в переговорах по вопросам изменения климата:

"На конференции в Баку в прошлом году были достигнуты впечатляющие результаты по вопросам долгосрочного финансирования и нового коллективного количественного целевого показателя. Это была действительно сильная инициатива. Были выдвинуты и согласованы и другие важные инициативы".

Климатический чемпион COP30 из Бразилии Ден Йошпе подчеркнул важность азербайджанского опыта для повышения эффективности предстоящей конференции в Бразилии:

"Деятельность, проведённая в Баку в области малого и среднего бизнеса, была высоко оценена. Это очень важная тема. Ведь бразильское общество также в значительной степени построено на малом и среднем бизнесе. Финансовое соглашение на 300 миллиардов долларов, достигнутое в Баку, имеет большое значение. Также важна идея доведения этой суммы до 1,3 триллиона долларов в рамках "дорожной карты" от Баку до Белена. Все эти достижения были достигнуты в Баку. Даже решение о продолжении инициативы климатических чемпионов было принято тогда".

Специальный посланник Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров сообщил, что созданный в Баку в рамках COP29 Центр по климату и миру (Baku Hub) уже добился первых результатов:

"Основная цель Baku Hub — увеличение международной помощи странам, пострадавшим как от климатических изменений, так и от конфликтов. В результате нескольких месяцев работы уже три страны — Ирак, Чад и Гвинея-Бисау — представили свои первые проекты".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qlobal iqlim dəyişmələrinə qarşı fəaliyyətə istiqamət verir

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