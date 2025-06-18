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Азербайджан и Албания договорились о сотрудничестве в судебно-правовой сфере

Азербайджан и Албания договорились о сотрудничестве в судебно-правовой сфере
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 18:19
Азербайджан и Албания договорились о сотрудничестве в судебно-правовой сфере

Председатель Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов провел встречу с находящимся в Баку председателем Высшего судебного совета Албании Илиром Руси.

Как сообщает Report, по итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между судебно-правовыми структурами двух стран.

"Меморандум нацелен на укрепление сотрудничества, обмен знаниями и опытом, а также на развитие институционального потенциала сторон", — отметил Керимов.

В рамках визита также состоялись встречи с председателем Судебно-правового совета Словении Уршкой Кежмах и членом Судебного совета Словакии Даной Елинковой Дудзиковой, на которых обсуждались перспективы расширения сотрудничества в правовой сфере.

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