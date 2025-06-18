Членам парламента Латвии рассказали о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией

17:41 Представители Азербайджана провели встречи в Парламенте Латвии и проинформировали противоположную сторону о процессе нормализации отношений с Арменией.

Делегация Азербайджана провела встречи в парламенте Латвии и проинформировала противоположную сторону о процессе нормализации отношений с Арменией.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Латвии.

Депутат Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Гая Мамедов и заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов провели встречи с председателем комитета по иностранным делам Сейма Латвии Инарой Мурниеце, руководителем делегации Латвии в ПА ОБСЕ Ингридой Цирцене, председателем группы по продвижению сотрудничества между парламентами двух стран Олегсом Буровсом и членами группы.

В ходе встреч латвийской стороне представлена подробная информация о минной угрозе, с которой сталкивается Азербайджан, а также о текущих задачах и приоритетах в сфере гуманитарного разминирования. Особое внимание уделено значимости международной поддержки и сотрудничества в решении этих вопросов.

Участникам встреча также была представлена информация о деятельности ANAMA, о последствиях минных угроз для мирного населения и наносимом ущербе, отмечен опыт, накопленный Азербайджаном в этой области. Также обсуждались перспективы обмена практическими знаниями и навыками с международными партнерами.

Кроме того, латвийскую сторону ознакомили с текущей ситуацией в регионе в постконфликтный период, ходом процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующими препятствиями на этом пути, а также шагами, предпринимаемыми Азербайджаном для достижения устойчивого мира. Отдельно представлены сведения о масштабных восстановительных и строительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

"В ходе обсуждений отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Латвией активно развивается в различных сферах. Подчеркнута важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей как на двустороннем уровне, так и в рамках международных платформ, а также необходимость продолжения взаимных визитов с целью расширения партнерства", - подчеркивается в информации.

Дипмиссия указывает, что в проведенных встречах принял участие и посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов.