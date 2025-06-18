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​​​​​​​MEDİA ждет извинений от российского телеведущего за необоснованные высказывания

​​​​​​​MEDİA ждет извинений от российского телеведущего за необоснованные высказывания Азербайджанское агентство развития медиа (MEDİA) осудило высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, сделанные в ходе программы на телеканале "Россия 1", назвав их проявлением предвзятости и неуважения к Азербайджану.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 18:31
​​​​​​​MEDİA ждет извинений от российского телеведущего за необоснованные высказывания

Азербайджанское агентство развития медиа (MEDİA) осудило высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, сделанные в ходе программы на телеканале "Россия 1", назвав их проявлением предвзятости и неуважения к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что ведущий, вставший на защиту своего близкого друга, российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, задержанного правоохранительными органами Армении, несколько раз использовал выражение "Арцах", обвинил власти Армении в "дарении Арцаха", и обращаясь напрямую к армянскому народу в прямом эфире, заявил, что его также ждет "судьба Арцаха" в будущем.

"Мы считаем недопустимыми искажения исторических фактов и открытые проявления вражды, которые регулярно звучат в выступлениях Владимира Соловьева. Его высказывания противоречат официальной позиции России и духу азербайджано-российских отношений", — говорится в заявлении.

MEDİA особо подчеркнуло, что озвученная в эфире риторика неприемлема с точки зрения журналистской этики и моральных норм: "Мы решительно осуждаем подобные проявления ненависти и ожидаем извинений".

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Версия на азербайджанском языке MEDİA: Solovyovun nifrət nitqini pisləyir, qarşı tərəfin üzrxahlıq etməsini gözləyirik

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