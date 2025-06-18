С завтрашнего дня начинается прием апелляционных заявлений по сертификации педагогов

Завершился первый день тестового этапа сертификации учителей в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана

Завершился первый день тестового этапа сертификации учителей в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по дошкольному и общему образованию, завершился первый день тестового этапа процесса сертификации педагогов, работающих в государственных школах.

Сертификационные тесты проводились в 39 экзаменационных центрах, охватывающих 18 городов и районов страны. В испытаниях приняли участие 2 019 учителей, при этом была зафиксирована посещаемость на уровне 95 %.

Согласно информации Агентства, прием апелляций по данному этапу начнется 19 июня в 12:00. Педагоги, имеющие претензии по поводу процесса или результатов, могут направить свои обращения через раздел “Сертификация” на платформе portal.edu.az .

Приём обращений продлится до 19 июля, 12:00, после чего они будут рассмотрены, и будут объявлены окончательные итоги.

Агентство также выразило сожаление по поводу распространения в социальных сетях недостоверной информации о процессе сертификации, отметив:

"Некоторые сообщения не отражают реальности и направлены на создание путаницы в обществе. Подобные публикации подрывают прозрачность и объективность процесса. Призываем всех опираться исключительно на официальные источники и поддержать важную реформу, направленную на повышение профессионализма педагогов".