ЦАХАЛ заявил о начале третьей за день волны ударов по Ирану

Израильские ВВС начали третью за день волну ударов по Ирану.

Израильские ВВС начали третью за день волну ударов по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана. Самолеты ВВС Израиля совершают полеты над пусковыми установками и складами с ракетами класса земля - земля. Целью истребителей являются боевики (иранские военнослужащие - ред.), пытающиеся повторно получить доступ к ранее пораженным объектам и извлечь оттуда боеприпасы", - проинформировал он.

По словам генерала, Израиль намерен не допустить восстановления Ираном своего военного потенциала.

"Мы систематически атакуем ракетную инфраструктуру Ирана. ВВС Израиля летают над Ираном и выслеживают пусковые установки. Эти удары позволяют нам достичь оперативной свободы действий до тех пор, пока цели войны не будут полностью выполнены", - сказал Дефрин.

Он добавил, что Израиль намерен продолжать наносить эти удары до тех пор, пока сочтет это нужным. "Позвольте напомнить вам: мы начали эту операцию для устранения экзистенциальной угрозы. Мы будем действовать столько, сколько необходимо, чтобы выполнить задачу, как это было определено на уровне [израильского] политического руководства", - указал представитель армии.