Папуашвили: Согласование законодательной базы между странами Среднего коридора имеет важное значение

Согласование и гармонизация законодательной базы между странами, участвующими в проекте Среднего коридора, имеет важное значение.

Согласование и гармонизация законодательной базы между странами, участвующими в проекте Среднего коридора, имеет важное значение.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он также отметил, что во время его официального визита в Турцию в центре внимания были вопросы, связанные с сохранением мира и стабильности в регионе.

По словам спикера грузинского парламента, во время этого визита была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Грузии и Турции.