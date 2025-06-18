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Папуашвили: Согласование законодательной базы между странами Среднего коридора имеет важное значение 

Папуашвили: Согласование законодательной базы между странами Среднего коридора имеет важное значение  Согласование и гармонизация законодательной базы между странами, участвующими в проекте Среднего коридора, имеет важное значение.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 18:47
Папуашвили: Согласование законодательной базы между странами Среднего коридора имеет важное значение 

Согласование и гармонизация законодательной базы между странами, участвующими в проекте Среднего коридора, имеет важное значение.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он также отметил, что во время его официального визита в Турцию в центре внимания были вопросы, связанные с сохранением мира и стабильности в регионе.

По словам спикера грузинского парламента, во время этого визита была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Грузии и Турции.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Orta Dəhliz ölkələri arasında qanunvericilik çərçivəsinin razılaşdırılması vacibdir

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