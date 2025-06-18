ФРС сохранила процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функцию Центробанка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функцию Центробанка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте американского регулятора.

Такой диапазон сохраняется с декабря 2024 года.

"Неопределенность в отношении экономических перспектив снизилась, но остается высокой", - указано в заявлении.

Решение ФРС совпало с ожиданиями рынка. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME, вероятность сохранения ставки составляла 99,9%. Шанс в 0,1% приходился на снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Аналитики ожидают, что к снижению ставки ФРС вернется не раньше июля. Эксперты, опрошенные Trading Economics, а также экономисты Goldman Sachs предполагают, что до конца года ФРС снизит ставку трижды - в сумме на 75 базисных пунктов.