Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев поздравил Зелима Коцоева (100 кг), завоевавшего бронзу чемпионата мира в Будапеште.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев поздравил Зелима Коцоева (100 кг), завоевавшего бронзу чемпионата мира в Будапеште.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Набиев поделился в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"Зелим Коцоев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Поздравляю Зелима с этим знаменательным достижением и желаю удачи всем нашим дзюдоистам, которые выйдут на татами в предстоящие дни соревнований", - написал он.

Отметим, что Азербайджан на мундиале представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях. Они участвуют в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях.

Азербайджанские дзюдоисты Зелим Чкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг) также завоевали бронзовые медали.