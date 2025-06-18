О нас

Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира

Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев поздравил Зелима Коцоева (100 кг), завоевавшего бронзу чемпионата мира в Будапеште.
Индивидуальные
18 июня 2025 г. 23:18
Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев поздравил Зелима Коцоева (100 кг), завоевавшего бронзу чемпионата мира в Будапеште.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Набиев поделился в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"Зелим Коцоев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Поздравляю Зелима с этим знаменательным достижением и желаю удачи всем нашим дзюдоистам, которые выйдут на татами в предстоящие дни соревнований", - написал он.

Отметим, что Азербайджан на мундиале представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях. Они участвуют в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях.

Азербайджанские дзюдоисты Зелим Чкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг) также завоевали бронзовые медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev dünya çempionatının bürünc medalçısını təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi