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Эрдоган: Мы не осилим дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана

Эрдоган: Мы не осилим дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис
В регионе
25 августа 2021 г. 22:13
Эрдоган: Мы не осилим дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

По его словам, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения "Талибан" с "осторожным оптимизмом".

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

"Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане", - заверил президент.

Он добавил при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

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