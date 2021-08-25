Эрдоган: Мы не осилим дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

По его словам, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения "Талибан" с "осторожным оптимизмом".

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

"Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане", - заверил президент.

Он добавил при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.