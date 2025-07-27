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Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Газе

Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Газе Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Другие страны
27 июля 2025 г. 05:43
Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом французский лидер сообщил в своём аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в Газе.

"Только что поговорил по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Газе и перспективах конференции по решению на основе двух государств. Всё должно быть сделано ради мира и безопасности израильтян и палестинцев", — написал Макрон в социальной сети.

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