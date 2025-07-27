Дубль Фернандеша принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче с "Вест Хэмом"

Завершился матч Летней серии Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" встречался с "Астон Виллой".

Завершился матч Летней серии Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" встречался с "Астон Виллой".

Как передает Report, встреча прошла в Ист-Ратерфорде на стадионе "Метлайф" и завершилась победой "МЮ" со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш. Единственный гол за «Вест Хэм» забил Джаррод Боуэн.

Летняя серия Премьер-лиги – это товарищеский предсезонный турнир, проходящий в США.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" встретится с "Борнмутом", а "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном". Оба матча пройдут 31 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице, "Вест Хэм", в свою очередь, финишировал на 14-м месте.