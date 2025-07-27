Стармер хочет обсудить с Трампом пути завершения российско-украинского конфликта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить способы завершения российско-украинского конфликта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить способы завершения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

"Во время переговоров в Шотландии сэр Кир обсудит возможные пути завершения российско-украинского конфликта", - говорится в статье. "Он также, как ожидается, поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины", - добавляет издание. Переговоры Стармера и Трампа запланированы на 28 июля и должны пройти в Шотландии.