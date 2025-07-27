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В США несколько человек получили ножевые ранения в магазине Walmart

В США несколько человек получили ножевые ранения в магазине Walmart В американском штате Мичиган несколько человек были ранены при нападении с ножом в магазине Walmart.
Другие страны
27 июля 2025 г. 04:28
В США несколько человек получили ножевые ранения в магазине Walmart

По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате нападения неизвестного с ножом в супермаркете Walmart в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Полиция штата в свою очередь проинформировала, что подозреваемый задержан. "Подозреваемый находится под стражей, информация о деталях произошедшего пока ограничена", - говорится в публикации местных правоохранительных органов в X.

Полицейские ведут расследование произошедшего. Информация о мотивах нападавшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.

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