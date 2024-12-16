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Суд отклонил апелляционную жалобу гражданина Франции, нанесшего ущерб имуществу Бакинского метрополитена

Суд отклонил апелляционную жалобу гражданина Франции, нанесшего ущерб имуществу Бакинского метрополитена 17:14
Происшествия
16 декабря 2024 г. 17:45
Суд отклонил апелляционную жалобу гражданина Франции, нанесшего ущерб имуществу Бакинского метрополитена

В Баку завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный в отношении гражданина Франции Клерка Тего Гюго, который нанес ущерб имуществу Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли в Бакинском апелляционном суде жалоба гражданина Франции не была удовлетворена.

Ранее приговором Наримановского районного суда Клерк Тего Хьюго был приговорен к трем годам лишения свободы. Другие лица приговорены к штрафу в размере 6 800 манатов.

Напомним, что согласно судебным материалам гражданин Австралии П. Хан Поль, гражданин Новой Зеландии Исмаэль Де Сен Квент и гражданин Франции Клерк Тего Гюго в ночь на 30 марта 2024 года незаконно проникли в депо ЗАО "Бакинского метрополитена" и нанесли ущерб имущества общества.

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