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В Товузе приостановлена деятельность пожароопасных объектов

В Товузе приостановлена деятельность пожароопасных объектов В Товузе временно прекращена работа автозаправочных пунктов, представляющих угрозу с точки зрения пожарной безопасности.
Происшествия
24 июля 2025 г. 10:43
В Товузе приостановлена деятельность пожароопасных объектов

В Товузе временно прекращена работа автозаправочных пунктов, представляющих угрозу с точки зрения пожарной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе проверки Госслужба государственного пожарного надзора выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности на объектах ООО Valeh в селах Шамлыг и Алакол Товузского района. Установлено, что эти нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и интересам государственной собственности.

В связи с грубыми нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности указанных автозаправочных пунктов. Один экземпляр решения передан представителю компании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda yanğın təhlükəli obyektlərin fəaliyyəti dayandırılıb

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