Инвестиционный вектор ЕС в Азербайджане смещается к несырьевым секторам

Более 70% европейских инвесторов в Азербайджане планируют расширение своей деятельности, еще 22% - продолжение работы на текущем уровне.

Более 70% европейских инвесторов в Азербайджане планируют расширение своей деятельности, еще 22% - продолжение работы на текущем уровне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор Европейского союза (ЕС) о деловом климате в Азербайджане за 2024 год,

Согласно документу, несмотря на геополитическую напряженность, которая оказала как негативное, так и положительное влияние на экономику, интерес к Азербайджану среди инвесторов Евросоюза растет. Так, доля тех, кто снова выбрал бы страну для вложений, увеличилась с 80% в 2021 году (по предыдущему опросу) до 92% в 2024-м.

Наибольшую приверженность демонстрируют традиционные отрасли - добыча полезных ископаемых, нефть и газ. В то же время самые амбициозные планы по расширению зафиксированы в секторах возобновляемой энергетики, строительства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

“В период с 2021 по 2024 год бизнес-климат в Азербайджане формировался на фоне устойчивой макроэкономической ситуации. Сильные позиции в области внешней торговли и профицит бюджета способствовали стабильности. Хотя нефтегазовый сектор продолжает играть ключевую роль, страна активно продвигает диверсификацию - акцент смещается на “зеленую” энергетику, сельское хозяйство, туризм и ИКТ”, - говорится в обзоре.

Сектор строительства активно развивался в 2022–2023 годах, чему способствовали масштабные государственные вложения в восстановление Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. В 2024 году темпы роста замедлились, однако активность остается высокой.

Добывающая промышленность по-прежнему привлекает наибольшую долю прямых иностранных инвестиций. Сектор ИКТ расширяется, хотя темпы роста сократились. В условиях геополитических изменений стратегическое значение приобрели транспорт и логистика, усилилась роль альтернативных маршрутов.

Сектор возобновляемой энергетики показывает впечатляющий рост благодаря государственной политике по декарбонизации. К 2030 году Азербайджан намерен довести долю “зеленой” энергии в энергобалансе до 35,5%. Наряду с этим страна развивает экспорт электроэнергии в рамках проектов вроде Каспийско-Черноморского энергетического коридора.

Сельское хозяйство, несмотря на прежние трудности, стабилизировалось. Сегодня акцент делается на устойчивость и повышение конкурентоспособности отрасли.

Авторы отчета подчеркивают, что благоприятная бизнес-среда в Азербайджане обусловлена такими факторами, как стратегическое географическое положение, развитие транспортных и экономических связей, политическая и социальная стабильность и предсказуемость экономической политики.

Ключевыми факторами привлекательности для инвесторов названы доступ к внутреннему рынку, стратегические партнерства и альянсы, выход на региональные рынки и зоны свободной торговли. Авторы отчета, среди дополнительных преимуществ выделяют эффективность затрат, налоговые льготы, развитие цифровой инфраструктуры и положительная оценка цифровых госуслуг.

Среди последних шагов правительства подчеркивается принятие нового закона об инвестициях и улучшение инвестиционного климата за счет налоговых льгот, а также реформы, направленные на стимулирование деловой активности.

Отдельное внимание в отчете уделено роли Азербайджана в Среднем коридоре - важнейшем транзитном маршруте между Европой и Азией. При этом подчеркивается необходимость дальнейшего развития инфраструктуры, цифровизации и снижения бюрократических барьеров для повышения конкурентоспособности.

Развитие “зеленого бизнеса” и устойчивых практик также отнесено к приоритетам Азербайджана, соответствующих Целям устойчивого развития ООН. "Правительство намерено усилить поддержку бизнеса через стимулирующие меры - финансовые и регуляторные инструменты, налоговые преференции и инвестиции в человеческий капитал", -отмечается в отчете.