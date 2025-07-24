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От упавших в Адлерском районе Сочи обломков БПЛА погибли два человека

От упавших в Адлерском районе Сочи обломков БПЛА погибли два человека Два человека погибли от обломков БПЛА, упавших в Адлерском районе Сочи.
В регионе
24 июля 2025 г. 10:57
От упавших в Адлерском районе Сочи обломков БПЛА погибли два человека

Два человека погибли от обломков БПЛА, упавших в Адлерском районе Сочи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке (...) В Адлерском районе Сочи погибли две женщины (которые находились на улице в момент падения сбитого беспилотника - ред.). Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в четверг.

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Версия на азербайджанском языке Soçidə PUA hücumu zamanı iki nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb

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