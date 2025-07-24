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ВВС Таиланда нанесли бомбовый удар по позициям военных Камбоджи

ВВС Таиланда нанесли бомбовый удар по позициям военных Камбоджи Таиланд закрыл все КПП на границе с Камбоджей на фоне боевых столкновений у границы.
Другие страны
24 июля 2025 г. 10:35
ВВС Таиланда нанесли бомбовый удар по позициям военных Камбоджи

Истребители ВВС Таиланда нанесли бомбовый удар по военным позициям Камбоджи в ходе эскалации пограничного конфликта.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Кхмер таймс".

По ее сведениям, в 11:30 истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по камбоджийским военным позициям вдоль спорной пограничной зоны в провинции Прэахвихеар. Это первое подтвержденное применение военно-воздушных сил в ходе боевых действий, отмечает издание.

Столкновения начались около 7:30 утра недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. Местные жители рассказали газете, что слышали звуки интенсивных перестрелок и взрывов, указывающих на то, что обе стороны могут использовать тяжелые вооружения. Ситуация остается напряженной, поскольку стороны укрепляют свои позиции вдоль границы.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение войск Таиланда, которое "нарушило территориальную целостность" королевства.

10.21

Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Nation.

По данным издания, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

09.36

Таиланд закрыл все КПП на границе с Камбоджей на фоне боевых столкновений у границы.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на контр-адмирала Таиланда Сурасанта Конгсири.

По его словам, утром 24 июля Камбоджа выпустила беспилотники в направлении Таиланда и атаковала тайских бойцов ракетными гранатами, из-за чего ВС страны были вынуждены открыть ответный огонь.

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