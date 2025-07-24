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Жилищная политика Азербайджана представлена на Диалоге высокого уровня ООН

Жилищная политика Азербайджана представлена на Диалоге высокого уровня ООН Жилищная политика Азербайджана представлена на Диалоге высокого уровня ООН
Инфраструктура
24 июля 2025 г. 10:42
Жилищная политика Азербайджана представлена на Диалоге высокого уровня ООН

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев выступил на заключительной сессии Высокоуровневого диалога на тему "Достойное жилье для всех", организованного в рамках Политического форума высокого уровня (ECOSOC) ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

В своем выступлении председатель Комитета рассказал о стратегии Азербайджана в области доступного жилья и урбанизации, а также о предпринимаемых шагах по устойчивому и инклюзивному развитию городов и вкладе страны в достижение Целей устойчивого развития. Он отметил, что реализуемые в Азербайджане масштабные градостроительные и жилищные проекты направлены как на расширение доступа населения к качественному жилью, так и на продвижение принципов социальной справедливости.

Вопрос обеспечения жильем на протяжении многих лет остается одним из ключевых приоритетов национальной стратегии развития Азербайджана. В этой связи в стране реализуются обширные программы строительства и реконструкции, направленные на расширение возможностей граждан по доступу к качественному и доступному жилью. В рамках этих мер особое внимание уделяется внедрению энергоэффективных и экологических стандартов в строительстве, а также формированию комплексно спланированных и инклюзивных жилых районов, способствующих социальной интеграции. Такой подход способствует созданию благоприятной городской среды, обеспечению равного доступа к инфраструктуре и укреплению социальной сплоченности.

Гулиев подчеркнул, что вопрос жилья - это не только обеспечение крыши над головой, но и основа человеческого достоинства, безопасности и общинной солидарности. Он отметил, что через Государственное агентство жилищного строительства, созданное в 2016 году, в стране реализуются современные, энергоэффективные и субсидируемые жилищные проекты для семей со средним и низким уровнем дохода.

Председатель Комитета также проинформировал о восстановительных и градостроительных работах на территориях, освобождённых от оккупации, подчеркнув, что проекты здесь реализуются на основе подходов, направленных на продвижение "зеленого", "умного" и здорового образа жизни. Эти жилищные и инфраструктурные проекты не только ускоряют процесс возвращения населения, но и вносят весомый вклад в региональную стабильность и социально-экономическое возрождение.

Гулиев отметил, что Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдет в 2026 году в Баку под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", станет одной из главных глобальных платформ для углубленного обсуждения вопросов градостроительной и жилищной политики. В рамках Форума будут созданы широкие возможности для обмена передовыми стратегиями, инновационными механизмами финансирования, инклюзивными подходами к планированию и устойчивыми строительными практиками, направленными на расширение доступа к адекватному, доступному и климатоустойчивому жилью.

Председатель Комитета пригласил представителей партнерских стран и международных организаций принять активное участие на Форуме в Баку. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона полностью готова к активному сотрудничеству и высокоуровневой организации мероприятия, чтобы сделать Форум площадкой для выработки конкретных предложений и практических решений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Yüksəksəviyyəli Dialoqunda Azərbaycanın mənzil siyasəti təqdim edilib

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