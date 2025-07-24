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В Азербайджане снимают художественный фильм о первой женщине-капитане судна

В Азербайджане снимают художественный фильм о первой женщине-капитане судна По заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) начались съемки художественного фильма, посвященного первой женщине-капитану дальнего плавания в Азербайджане, участнице Второй мировой войны Шовкет Салимовой.
Инфраструктура
24 июля 2025 г. 11:33
В Азербайджане снимают художественный фильм о первой женщине-капитане судна

По заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) начались съемки художественного фильма, посвященного первой женщине-капитану дальнего плавания в Азербайджане, участнице Второй мировой войны Шовкет Салимовой.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, фильм "Шовкет" рассказывает о жизненном пути и героизме капитана, а также вкладе Азербайджана и национального флота в годы Второй мировой войны, о роли женщин в сфере судоходства и раскрывает образ женщины-лидера.

В съемках задействованы более 70 местных и зарубежных специалистов и свыше 100 актеров. Роль 22-летней Шовкет Салимовой исполняет молодая актриса Незрин Абдуллаева. В фильме также снимаются народный артист Гурбан Исмаилов, актеры Хикмет Рагимов, Эльсевяр Рагимов, Нигяр Мурсалова и другие.

Идея фильма принадлежит Мехману Мехдиеву, начальнику отдела по связям с общественностью ASCO. Авторами сценария являются Асиф Рустамов и Турал Ибрагимов, директор музея-корабля "Сураханы". Режиссер-постановщик - Асиф Рустамов, главный продюсер - Турал Ибрагимов, исполнительный продюсер - Сабина Гасанова.

Съемки проходят на судах ASCO и в других локациях.

Шовкет Салимова - первая женщина-капитан судна в Азербайджане. В годы Второй мировой войны она управляла судами, доставлявшими грузы для фронта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı haqqında bədii film çəkilir

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