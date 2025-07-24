О нас

Глава МИД Пакистана проведет первую встречу с госсекретарем США в Вашингтоне

Глава МИД Пакистана проведет первую встречу с госсекретарем США в Вашингтоне Глава МИД Пакистана проведет первую встречу с госсекретарем США в Вашингтоне
Другие страны
24 июля 2025 г. 11:17
Глава МИД Пакистана проведет первую встречу с госсекретарем США в Вашингтоне

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар проведет важную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио 25 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

"Исхак Дар выразит признательность Пакистана за роль президента США Дональда Трампа в содействии миру в Южной Азии, особенно за усилия по снижению напряженности между Пакистаном и Индией", - сообщают СМИ.

Повестка переговоров пока не обнародована.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила запланированную встречу, добавив, что она также примет участие в переговорах.

Это будет первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi