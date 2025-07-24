Глава МИД Пакистана проведет первую встречу с госсекретарем США в Вашингтоне

Глава МИД Пакистана проведет первую встречу с госсекретарем США в Вашингтоне

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар проведет важную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио 25 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

"Исхак Дар выразит признательность Пакистана за роль президента США Дональда Трампа в содействии миру в Южной Азии, особенно за усилия по снижению напряженности между Пакистаном и Индией", - сообщают СМИ.

Повестка переговоров пока не обнародована.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила запланированную встречу, добавив, что она также примет участие в переговорах.

Это будет первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств.