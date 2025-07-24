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Президент Грузии: 99% радикального крыла контролируются из-за рубежа

Президент Грузии: 99% радикального крыла контролируются из-за рубежа 10:45
В регионе
24 июля 2025 г. 11:09
Президент Грузии: 99% радикального крыла контролируются из-за рубежа

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что 99% радикальных политических сил и активистов зависят от внешнего влияния, а их деятельность заказывается структурами, называемыми "глубинным государством".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент заявил будучи гостем программы "Ночной курьер" на телеканале "Рустави-2".

Он отметил, что сегодня все, кто проявляет активность в радикальном крыле Грузии – будь то в соцсетях или от имени неправительственных организаций, политических партий, СМИ – связаны с иностранными акторами либо через финансовую поддержку, либо через идеологическое влияние, либо через прямые связи.

"Никто не может показать человека, который бы самостоятельно создал организацию, основанную на внутреннем общественном запросе Грузии, и, видя проблемы, выступил бы против власти. Такого примера нет", – подчеркнул Кавелашвили.

По его словам, так называемые независимые эксперты и представители организаций в Грузии так или иначе также входят в сферу иностранного влияния: "Все так или иначе вовлечены в эти процессы – либо получают финансовую поддержку, либо являются членами организаций, либо действуют сообща в иных формах. Заказчики это прекрасно знают. Это и есть "глубинное государство (Deep State)".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: Radikal qanadın 99 faizi xaricdən idarə olunur

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