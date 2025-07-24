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Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большой шлем" в Монголии

Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большой шлем" в Монголии 10:52 Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большой шлем", который пройдет в Улан-Баторе.
Индивидуальные
24 июля 2025 г. 11:12
Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире Большой шлем в Монголии

Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большой шлем", который пройдет в Улан-Баторе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, сегодня состоялась жеребьевка турнира.

Балабей Агаев и Туран Байрамов (оба 60 кг) вступят в соревнования с 1/8 финала. Эльшан Асадов (66 кг) начнет борьбу с 1/16 финала.

Отметим, что на международном турнире Азербайджан представят 3 спортсмена в 2 весовых категориях. Соревнования начнутся завтра в 08:00 по бакинскому времени.

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