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Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана 24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 11:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

Президент Узбекистана выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Президенты Азербайджана и Узбекистана коснулись роли взаимных визитов высокого уровня в развитии наших отношений. В этом контексте были отмечены плодотворные обсуждения, проведенные в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в нашу страну в начале июля, и подписанные документы, а также участие президента Узбекистана в Саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.

Главы государств выразили уверенность, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут успешно развиваться во всех сферах и в будущем, обсудили перспективы сотрудничества по двусторонней повестке.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev makes phone call to President of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi ad günü münasibətilə təbrik edib

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