Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.
Президент Узбекистана выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.
Президенты Азербайджана и Узбекистана коснулись роли взаимных визитов высокого уровня в развитии наших отношений. В этом контексте были отмечены плодотворные обсуждения, проведенные в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в нашу страну в начале июля, и подписанные документы, а также участие президента Узбекистана в Саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.
Главы государств выразили уверенность, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут успешно развиваться во всех сферах и в будущем, обсудили перспективы сотрудничества по двусторонней повестке.