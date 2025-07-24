Совет прессы Азербайджана направил благодарственное письмо Ильхаму Алиеву

Совет прессы Азербайджана направил благодарственное письмо президенту Ильхаму Алиеву.

Совет прессы Азербайджана направил благодарственное письмо президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, письмо адресовано от имени председателя Совета Рашада Меджида.

В письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

Распоряжение от 25 апреля 2025 года "О проведении 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы" является подробным описанием славного пути, пройденного нашей национальной прессой. Этот важный государственный документ также является высокой оценкой славных традиций нашей прессы.

Вы всегда высоко оценивали роль наших медиа в развитии современного и независимого Азербайджана, в построении правового государства и гражданского общества в нашей стране.

Вы продолжаете традицию государственной поддержки медиа, заложенную общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым. Мы можем с уверенностью сказать, что развитие в сфере медиа проистекает именно из вашей реформаторской политики.

Уважаемый господин президент, за все это, в целом, за Ваше постоянно чуткое отношение к медиа, журналистам, за высокую оценку нашей профессии и признательность выражаем вам глубокую благодарность от имени членов правления Совета прессы Азербайджана, которым я руковожу, и всей журналистской общественности нашей страны, желаем вам новых успехов в вашей неустанной деятельности во имя нашей Родины Азербайджана".