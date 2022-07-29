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Госслужба: Мы не осуществляем контроль за качеством интернета

Госслужба: Мы не осуществляем контроль за качеством интернета В течение первого полугодия 2022 года в Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики поступило 44 заявления относительно качества интернет-услуг.
ИКТ
29 июля 2022 г. 14:40
Госслужба: Мы не осуществляем контроль за качеством интернета

В течение первого полугодия 2022 года в Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики поступило 44 заявления относительно качества интернет-услуг.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госслужбе.

В заявлении говорится, что полномочия по контролю за качеством интернета находятся в компетенции другого ведомства:

"В полномочия Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка не входит определение показателей качества интернет-услуг, контроль качества услуг субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в этой сфере, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы. Поступившие в Госслужбу обращения по вопросам качества интернет-услуг направляются в соответствующее государственное учреждение.

В Министерстве цифрового развития и транспорта Report сообщили, что в законодательстве нет нормы, регулирующей деятельность интернет-провайдеров:

"В настоящее время в национальном законодательстве отсутствуют нормы, непосредственно регулирующие деятельность интернет-провайдеров/операторов. Однако министерство планирует подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов с целью улучшения ситуации в данной сфере".

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Версия на английском языке State Service: We do not control quality of Internet
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: “İnternetin keyfiyyətinə biz nəzarət etmirik”

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