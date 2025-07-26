"Аль-Хилаль" предложил Исаку 600 000 фунтов в неделю

Саудовский клуб "Аль-Хилаль" предложил нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку контракт на 600 тысяч фунтов в неделю.

Саудовский клуб "Аль-Хилаль" предложил нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку контракт на 600 тысяч фунтов в неделю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий сообщил руководству клуба о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. "Ливерпуль" сохраняет интерес к нему, несмотря на подписание Юго Экитике. Сам игрок открыт к переходу в мерсисайдский клуб и был бы рад получить предложение.

По данным издания, "Аль-Хилаль" предложил форварду контракт на 600 000 фунтов в неделю. Данная сумма не будет облагаться налогами. Кроме того, предусматриваются дополнительные выгодные бонусы.

Отмечается, что "Ливерпуль" не сможет предложить личные условия, схожие с предложенными саудовским клубом. Пока также неясно, смогут ли "красные" позволить себе оплатить трансфер Исака, стоимость которого оценивается примерно в 120 млн фунтов.

В "Ньюкасле" футболист получает 120 тысяч фунтов в неделю до вычета налоговых платежей и страховых взносов в размере как минимум 47%.