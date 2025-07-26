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"Аль-Хилаль" предложил Исаку 600 000 фунтов в неделю

"Аль-Хилаль" предложил Исаку 600 000 фунтов в неделю Саудовский клуб "Аль-Хилаль" предложил нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку контракт на 600 тысяч фунтов в неделю.
Футбол
26 июля 2025 г. 05:21
Аль-Хилаль предложил Исаку 600 000 фунтов в неделю

Саудовский клуб "Аль-Хилаль" предложил нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку контракт на 600 тысяч фунтов в неделю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий сообщил руководству клуба о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. "Ливерпуль" сохраняет интерес к нему, несмотря на подписание Юго Экитике. Сам игрок открыт к переходу в мерсисайдский клуб и был бы рад получить предложение.

По данным издания, "Аль-Хилаль" предложил форварду контракт на 600 000 фунтов в неделю. Данная сумма не будет облагаться налогами. Кроме того, предусматриваются дополнительные выгодные бонусы.

Отмечается, что "Ливерпуль" не сможет предложить личные условия, схожие с предложенными саудовским клубом. Пока также неясно, смогут ли "красные" позволить себе оплатить трансфер Исака, стоимость которого оценивается примерно в 120 млн фунтов.

В "Ньюкасле" футболист получает 120 тысяч фунтов в неделю до вычета налоговых платежей и страховых взносов в размере как минимум 47%.

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Версия на азербайджанском языке "Əl-Hilal" İsaka həftəlik 600 min funt verməyə hazırdır

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