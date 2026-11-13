Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Ирландию

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 18:28
    Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Ирландию

    Завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ирландию.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Дублина президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву проводили официальные лица.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb
    President Ilham Aliyev concludes working visit to Ireland
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