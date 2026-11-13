Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Ирландию

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Завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ирландию.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Дублина президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву проводили официальные лица.