İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 18:21
    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb

    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri noyabrın 13-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Dublin Beynəlxalq Aeroportunda Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər yola saldılar.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva İrlandiya
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    President Ilham Aliyev concludes working visit to Ireland
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