Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 13 noyabr, 2026
- 18:21
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Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri noyabrın 13-də başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Dublin Beynəlxalq Aeroportunda Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər yola saldılar.
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Ирландию
President Ilham Aliyev concludes working visit to Ireland
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