В индийском штате Ассам столкнулись автобус и контейнеровоз, погибли 23 человека

По меньшей мере 23 человека погибли в результате лобового столкновения между грузовиком-контейнеровозом и пассажирским автобусом в индийском штате Ассам.

Как передает Report, об этом сообщают индийские медиа.

Автобус, перевозивший свыше 35 пассажиров, включая школьников, предположительно двигался на высокой скорости.

"Автобус двигался на очень высокой скорости, нарушая ограничения, введенные вблизи парка. Мы считаем, что авария произошла, когда водитель микроавтобуса потерял контроль над управлением, и транспортное средство столкнулось с грузовиком-контейнеровозом", - сообщил представитель местных властей.