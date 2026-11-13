В индийском штате Ассам столкнулись автобус и контейнеровоз, погибли 23 человека
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 18:28
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По меньшей мере 23 человека погибли в результате лобового столкновения между грузовиком-контейнеровозом и пассажирским автобусом в индийском штате Ассам.
Как передает Report, об этом сообщают индийские медиа.
Автобус, перевозивший свыше 35 пассажиров, включая школьников, предположительно двигался на высокой скорости.
"Автобус двигался на очень высокой скорости, нарушая ограничения, введенные вблизи парка. Мы считаем, что авария произошла, когда водитель микроавтобуса потерял контроль над управлением, и транспортное средство столкнулось с грузовиком-контейнеровозом", - сообщил представитель местных властей.
Hindistanda yük maşını ilə avtobus toqquşub, 23 nəfər ölüb
At least 23 killed in bus-truck collision in India's Assam state
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