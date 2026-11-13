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    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 18:32
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству

    Команды NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur заняли соответственно первое, второе и третье места на хакатоне "Города, ориентированные на человека".

    Как сообщает Report, хакатон, организованный в рамках Года градостроительства и архитектуры, успешно завершился 13 ноября.

    Целью проекта было выявление инновационных идей молодежи по развитию городской среды, разработка решений существующих градостроительных проблем с применением искусственного интеллекта и современных технологий, а также содействие превращению перспективных проектов в стартапы.

    Хакатон был проведен в соответствии с приоритетами "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева. Проект направлен на развитие инновационного потенциала молодежи, подготовку новых идей и решений в области искусственного интеллекта, а также укрепление экосистемы ИИ в стране.

    В финал прошли 10 команд. При отборе учитывались инновационность идей, их вклад в совершенствование городской инфраструктуры, возможность практической реализации и перспективы устойчивого развития.

    В финале, состоявшемся 13 ноября, участники доработали свои идеи и представили проекты членам жюри. По результатам презентаций команда NeuraCity заняла первое место, Humanİz - второе, а Zəngəzur - третье.

    На церемонии закрытия выступили и.о. исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев, депутат Милли Меджлиса Гёйдениз Гахраманов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и главный архитектор Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Джахангир Мамедрзаев.

    Члены трех команд-победителей были награждены, после чего участники сделали памятную фотографию.

    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    Искусственный интеллект (ИИ) Год градостроительства и архитектуры
    Фото
    "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu başa çatıb
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    NeuraCity, Humanİz and Zəngəzur win top prizes at urban planning hackathon
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