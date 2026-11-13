NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству

Команды NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur заняли соответственно первое, второе и третье места на хакатоне "Города, ориентированные на человека".

Как сообщает Report, хакатон, организованный в рамках Года градостроительства и архитектуры, успешно завершился 13 ноября.

Целью проекта было выявление инновационных идей молодежи по развитию городской среды, разработка решений существующих градостроительных проблем с применением искусственного интеллекта и современных технологий, а также содействие превращению перспективных проектов в стартапы.

Хакатон был проведен в соответствии с приоритетами "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева. Проект направлен на развитие инновационного потенциала молодежи, подготовку новых идей и решений в области искусственного интеллекта, а также укрепление экосистемы ИИ в стране.

В финал прошли 10 команд. При отборе учитывались инновационность идей, их вклад в совершенствование городской инфраструктуры, возможность практической реализации и перспективы устойчивого развития.

В финале, состоявшемся 13 ноября, участники доработали свои идеи и представили проекты членам жюри. По результатам презентаций команда NeuraCity заняла первое место, Humanİz - второе, а Zəngəzur - третье.

На церемонии закрытия выступили и.о. исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев, депутат Милли Меджлиса Гёйдениз Гахраманов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и главный архитектор Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Джахангир Мамедрзаев.

Члены трех команд-победителей были награждены, после чего участники сделали памятную фотографию.