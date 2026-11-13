"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu başa çatıb
- 13 noyabr, 2026
- 18:26
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Şəhərsalma və Memarlıq İli" çərçivəsində keçirilən "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu uğurla başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, hakatonun əsas məqsədi gənclərin şəhər mühitinin inkişafına yönəlmiş innovativ ideyalarını üzə çıxarmaq, şəhərsalma sahəsində mövcud çağırışlara süni intellekt və müasir texnologiyalar vasitəsilə həllərin hazırlanmasını, eləcə də perspektivli layihələrin startap təşəbbüslərinə çevrilməsini təşviq etməkdir.
Hakaton Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası"nın prioritetlərinə uyğun olaraq, gənclərin innovativ potensialının inkişafına, süni intellekt sahəsində yeni ideya və həllərin hazırlanmasına, eləcə də ölkədə süni intellekt ekosisteminin gücləndirilməsinə töhfə verməyi hədəfləyib.
"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonunun noyabrın 11-də keçirilən ilkin mərhələsində 25 komanda ictimai məkanlar və şəhər həyatı, inklüzivlik və əlçatanlıq, piyada və dayanıqlı mobillik, yaşıl şəhər və ağıllı şəhər istiqamətləri üzrə mentorların dəstəyi ilə öz innovativ layihə təşəbbüslərini formalaşdırıblar.
Daha sonra mentorların dəyərləndirməsi nəticəsində hər istiqamət üzrə 2 komanda olmaqla, ümumilikdə 10 komanda final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb. Dəyərləndirmə zamanı təqdim olunan ideyaların innovativliyi, şəhər infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə töhfəsi, praktiki tətbiq imkanları və dayanıqlı inkişaf perspektivləri əsas meyarlar kimi nəzərə alınıb.
Hakatonun noyabrın 13-də keçirilən final mərhələsində komandalar hazırladıqları ideyaları təkmilləşdirərək münsiflər heyətinin qarşısında təqdim ediblər. Təqdimatların qiymətləndirilməsinə əsasən, "NeuraCity", "Humanİz" və "Zəngəzur" komandaları müvafiq olaraq I, II, III yerlər üzrə hakatonun qalibləri elan olunublar.
Final mərhələsinin bağlanış mərasimində Azərbaycan Gənclər Fondunun icraçı direktor vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev, Milli Məclisin deputatı Göydəniz Qəhrəmanov, Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi rəisinin birinci müavini – baş memar Cahangir Məmmədrzayev çıxış edərək gənclərin şəhərlərin gələcək inkişafında fəal iştirakının vacibliyini vurğulayıb, hakatonun onların ideya və təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, potensiallarının üzə çıxarılması və innovativ düşüncə tərzinin təşviqi istiqamətində yaratdığı imkanlardan bəhs ediblər.
Hakaton sonunda qalib olan 3 komandanın üzvləri mükafatlandırılıb və xatirə fotosu çəkdirilib.
Qeyd edək ki, 600-ə yaxın gəncin müraciət etdiyi hakaton Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu və Milli Süni İntellekt Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycanlı Tələbələr və Məzunlar Platforması, "Böyük Qayıdış" Gənclər Təşkilatı, "CAVAN" Gənclər Hərəkatı, "Gənc Könüllülər" İctimai Birliyi və "Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək" İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilib.