Лейла Алиева приняла участие в открытии проекта 3D граффити в парке Деде Горгуд

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По совместной инициативе общественного объединения IDEA (международный диалог во имя охраны окружающей среды) и Пространства современного искусства "YARAT!" в одном из главных центров отдыха города Баку – в парке Деде Горгуд - состоялось открытие проекта 3D-граффити.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В рамках проекта организаторы посредством граффити попытались привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Главной темой центрального граффити стало изображение животных, входящих в "Большую пятерку Кавказа", и нуждающихся в защите. Напомним, в 2012 по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой стартовал проект под названием "Большая пятерка Кавказа", в которую входят бурый медведь, императорский орел, серый волк, джейран и кавказский леопард. Эти животные обитают на территории Азербайджана и находятся под угрозой исчезновения.

Одно из граффити в формате 3D в парке Деде Горгуд было выполнено художниками, приглашенными из Англии – Эдуардом Широном, Джеймсом Титчнером и Джулианом Фетином в 5-дневный срок. Помимо работ зарубежных гостей, в парке также представлены работы азербайджанских граффитистов, отражающих экологические проблемы Каспийского моря и посвященных программе "Нет вырубке деревьев", реализуемой Фондом Гейдара Алиева и общественным объединением IDEA.

Все желающие смогут ознакомиться с произведениями 3D граффити до октября.