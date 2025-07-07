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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 8 июля в Азербайджане прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди.
Экология
7 июля 2025 г. 13:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

8 июля в Азербайджане прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь с 7 на 8 июля в отдельных частях Абшеронского полуострова возможны небольшие осадки. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 27-32°. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-70, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 18-23°.

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