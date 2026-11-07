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    Возле Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 03:42
    Возле Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

    Сотрудники Секретной службы США задержали возле Белого дома гражданина Венесуэлы, незаконно находившегося на территории страны, который угрожал убить президента Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября. Мужчина находился в автомобиле, припаркованном на Конститьюшн-авеню, когда сотрудники Секретной службы обратили внимание на его подозрительное поведение.

    Когда агенты приблизились к машине, мужчина заявил, что голоса в голове приказали ему отправиться в Вашингтон и убить американского президента.

    При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

    Дональд Трамп Покушение на убийство Белый дом
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
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