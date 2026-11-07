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    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb

    ABŞ-nin Məxfi Xidmətinin əməkdaşları ölkə ərazisində qanunsuz gəzən və Prezident Donald Trampı öldürməklə hədələyən Venesuela vətəndaşını Ağ Evin yaxınlığında saxlayıblar.

    "Report"un "Fox News"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yayıb.

    Hadisə noyabrın 5-də axşam baş verib. Kişi Konstitusiya prospektində dayanan avromaşında olarkən Məxfi Xidmətin əməkdaşları onun şübhəli davranışına diqqət yetiriblər.

    Agentlər avtomobilə yaxınlaşanda kişi beynindəki səslərin ona Vaşinqtona gedib Amerika Prezidentini öldürməyi əmr etdiyini bildirib.

    Avtomaşında aparılan axtarış zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları odlu silah və sursat aşkarlayıblar.

    Donald Tramp Sui-qəsd cəhdi Ağ Ev (Vaşinqton) Məxfi Xidmət
    Возле Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
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