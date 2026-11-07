Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм

    В регионе
    • 07 ноября, 2026
    • 04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм

    Вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 над островом Кешм на юге страны.

    Как сообщает Report, об этом агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник.

    "Несколько минут назад американский беспилотник MQ-9 был уничтожен над островом Кешм огнем современных зенитных комплексов армии, входящих в единую систему противовоздушной обороны страны", - приводит агентство заявление военных.

    Американская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:40
    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника
    Другие страны
    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    Лента новостей