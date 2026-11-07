Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
В регионе
- 07 ноября, 2026
- 04:55
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Вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 над островом Кешм на юге страны.
Как сообщает Report, об этом агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник.
"Несколько минут назад американский беспилотник MQ-9 был уничтожен над островом Кешм огнем современных зенитных комплексов армии, входящих в единую систему противовоздушной обороны страны", - приводит агентство заявление военных.
Американская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
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Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом КешмВ регионе