Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм

Вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 над островом Кешм на юге страны.

Как сообщает Report, об этом агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник.

"Несколько минут назад американский беспилотник MQ-9 был уничтожен над островом Кешм огнем современных зенитных комплексов армии, входящих в единую систему противовоздушной обороны страны", - приводит агентство заявление военных.

Американская сторона пока не прокомментировала эту информацию.