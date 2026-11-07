İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub

    Region
    • 07 noyabr, 2026
    • 04:49
    Tasnim: İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub

    İran Silahlı Qüvvələri ölkənin cənubundakı Qeşm adası üzərində Amerika MQ-9 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Bir neçə dəqiqə əvvəl Amerikaya məxsus MQ-9 pilotsuz uçuş aparatı ölkənin Qeşm üzərində inteqrasiya olunmuş hava hücumundan müdafiə sisteminin bir hissəsi olaraq ordunun müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərindən atəş açaraq məhv edilib", - agentlik ordunun açıqlamasına istinadən bildirib.

    ABŞ tərəfi hələlik bu məlumata şərh verməyib.

    ABŞ-İran münaqişəsi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İran İslam Respublikası
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti