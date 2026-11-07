"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
Region
- 07 noyabr, 2026
- 04:49
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İran Silahlı Qüvvələri ölkənin cənubundakı Qeşm adası üzərində Amerika MQ-9 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Bir neçə dəqiqə əvvəl Amerikaya məxsus MQ-9 pilotsuz uçuş aparatı ölkənin Qeşm üzərində inteqrasiya olunmuş hava hücumundan müdafiə sisteminin bir hissəsi olaraq ordunun müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərindən atəş açaraq məhv edilib", - agentlik ordunun açıqlamasına istinadən bildirib.
ABŞ tərəfi hələlik bu məlumata şərh verməyib.
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